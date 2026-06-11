Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για Κύπρο και συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο

«Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η οποία χαρακτηρίζει τη συμφωνία Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας «αντίθετη με τις Συμφωνίες της Κύπρου του 1960 και το διεθνές δίκαιο».

Η σκληρή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρει: «Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Γαλλίας, η οποία δεν έχει καθεστώς εγγυήτριας χώρας στην Κύπρο, και της Ελληνοκυπριακής Διοίκηση (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία), η οποία στοχεύει στη μονομερή αλλαγή των ευαίσθητων ισορροπιών στο νησί και αγνοεί τη βούληση και τα κυρίαρχα ίσα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, είναι αντίθετη με τις Συμφωνίες της Κύπρου του 1960 και το διεθνές δίκαιο.

» Αυτά και παρόμοια βήματα, τα οποία δεν έχουν καμία νομιμότητα και των οποίων οι συνέπειες δεν έχουν εξεταστεί προσεκτικά, ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού.

» Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της 'ΤΔΒΚ' δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας.

» Ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και να διασφαλίζουμε την ασφάλειά της, όπως κάναμε χθες και όπως κάνουμε σήμερα.

» Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

«Δεν παραβιάσαμε, δεν παρενοχλήσαμε αεροσκάφη στην Κύπρο»

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαψεύδει την παρενόχληση δια ασυρμάτου του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, στις 7 Ιουνίου. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

Το τουρκικού υπουργείο Άμυνας αναφέρει: «Οι οργανωμένοι και σκόπιμοι προκλητικοί ισχυρισμοί που δημοσιεύθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι 'τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και αεροσκάφη που μετέφεραν Ευρωπαίους υπουργούς' δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Παρατηρείται ότι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου', δεν λαμβάνουν υπόψη την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που μερικές φορές συνιστούν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΤΔΒΚ».

Και προσθέτει: «Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδας-Ελληνοκυπριακής Διοίκησης (ΕΚΕ) (Κύπρος) παραβίασαν τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ. Ως εκ τούτου, δύο αεροσκάφη F-16 που σταθμεύουν στην ΤΔΒΚ σε ετοιμότητα και υπηρεσία αντίδρασης απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη μας πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της 'ΤΔΒΚ' και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της ΕΚΕ (Κύπρος). Δεν έγινε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη. Οι προσπάθειες και οι δηλώσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας αντίληψης θυματοποίησης, η οποία αυξάνει την ένταση στην περιοχή και είναι προκλητική, είναι απαράδεκτες».

Πηγή: skai.gr

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