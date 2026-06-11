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Σύλληψη 38χρονου για παρενόχληση δύο ανηλίκων σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Εναντίον του 38χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα-Συνελήφθη έπειτα από καταγγελία

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Περιπολικό

Δύο 16χρονες φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 38χρονος, μέσα σε αστικό λεωφορείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν καταγγελίας, ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη σεξουαλική παρενόχληση σύλληψη
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