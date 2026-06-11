Η αξιοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, με στόχο επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και μειώνουν το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις, η δημοσιονομική πορεία της ευρωζώνης, καθώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών προτεραιοτήτων, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο, σήμερα και αύριο αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις των δύο οργάνων, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, απόψε στο δείπνο εργασίας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης προσκεκλημένος θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα περιβάλλον διαρκών γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών.

Οι υπουργοί της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις πρόσφατες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία και οι οικονομικές της προεκτάσεις.

Στο πλαίσιο του Eurogroup, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ετήσιας διαβούλευσης του Ταμείου για τις πολιτικές της ευρωζώνης. Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Māris Kučinskis, και ο νέος υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας, Andrej Šircelj, θα ενημερώσουν τους ομολόγους τους για τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων τους στον τομέα της οικονομικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο του ECOFIN θα βρεθούν ζητήματα που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, την οικονομική ασφάλεια και τη δημοσιονομική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί αναμένεται να επιδιώξουν συμφωνία για την επέκταση του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής 'Ανθρακα (CBAM) και σε τελικά προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη μείωση των εκπομπών.

Παράλληλα, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην πρόοδο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και η χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών της Ευρώπης.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία της αγοράς, βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union- SIU), καθώς και τις ευρύτερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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