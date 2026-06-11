Η Κλόε Καρντάσιαν ανεβάζει τη θερμοκρασία: Καυτά φιλιά στην παραλία με μυστηριώδη άντρα

Η Κλόε Καρντάσιαν επέλεξε έναν άκρως αισθησιακό τρόπο για να λανσάρει το νέο της άρωμα, XO BLUE, και το αποτέλεσμα μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε. Η 41χρονη σταρ εμφανίζεται στο διαφημιστικό της καμπάνιας να φιλιέται με έναν γοητευτικό άντρα, σε ένα σκηνικό που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές σε εξωτική παραλία.

Στο βίντεο, η Κλόε Καρντάσιαν ποζάρει με μπλε ολόσωμο μαγιό, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η καμπάνια έχει έντονη αισθησιακή διάθεση, με την ίδια να αγκαλιάζει τον άντρα που πρωταγωνιστεί στο πλευρό της και να δημιουργεί μια εικόνα γεμάτη ένταση, φλερτ και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Το XO BLUE είναι το τρίτο άρωμα της προσωπικής της συλλογής και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουνίου. Η ίδια η Κλόε Καρντάσιαν το περιέγραψε ως «διακοπές σε μπουκάλι», εξηγώντας πως ήθελε να δημιουργήσει ένα άρωμα που να μεταφέρει την αίσθηση μιας κρυστάλλινης παραλίας, με τον ήλιο να αντανακλάται πάνω στο νερό.

«Το XO BLUE είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσω τα γενέθλιά μου», ανέφερε η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία γίνεται 42 ετών στις 27 Ιουνίου. Όπως είπε, το νέο της άρωμα είναι φωτεινό, ανεπιτήδευτο και γεμάτο προσμονή, ενώ μέσα από την καμπάνια ήθελε να αποτυπώσει την αίσθηση της απόδρασης, της χαράς και της καλοκαιρινής ελευθερίας.

Η νέα διαφημιστική καμπάνια προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Κλόε Καρντάσιαν είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν έχει κάνει σεξ εδώ και πέντε χρόνια, μετά τον χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμπσον το 2021. Έτσι, τα παθιασμένα πλάνα στην παραλία δεν άργησαν να γίνουν θέμα συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

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