Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα: Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ

«Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε βγάλει παραπάνω από 5.000 βιβλία… ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον ''Χάρι Πότερ''», δήλωσε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, για την «Ιθάκη».

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά» 90,1 για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού είπε πως: «Έπρεπε να τα πει. Ήταν μια πρόκληση για εμάς, γιατί μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στη νεοελληνική ιστορία μετά τη δικτατορία, που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουν μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε, αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει…».

«Το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 μέρες. Σκεφτείτε μόνο ότι ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική που έχει λίγους αναγνώστες η περιοχή εκεί μας είπε ότι τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαν να δουν από τον ''Χάρι Πότερ''. Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο, έχουμε βγάλει παραπάνω βιβλία από 5.000… ξεπέρασε κάθε προσδοκία», συνέχισε ο κ. Δαρδανός.

«Το βιβλίο φτάνει μέχρι και το τώρα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γράφει για τις τελευταίες ημέρες. Έχει μέσα όλα τα τελευταία γεγονότα και μια προβολή στο μέλλον, ένα όραμα δικό του», επισήμανε ο κ. Δαρδανός, προσθέτοντας πως «είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του ’15, σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο, γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμη πάρα πολύ ''ζεστά''. Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη».

«Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο ''Παλλάς''. Ακόμη δεν ξέρω ποιοι θα το παρουσιάσουν», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

