Έκθεση FRA: Το υψηλό κόστος ζωής πιέζει εκατομμύρια Ευρωπαίους

Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων.

«Σε ολόκληρη την ΕΕ οι άνθρωποι υφίστανται πιέσεις στην καθημερινότητά τους λόγω της παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής», δήλωσε η διευθύντρια του FRA Σίρπα Ραούτιο.

Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53,4% σε όλη την ΕΕ από το 2015 ως το 2024, ενώ το ίδιο διάστημα τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 16,8%, επεσήμανε ο οργανισμός με έδρα τη Βιέννη.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους (Feantsa), 1.287.000 άνθρωποι στην ΕΕ δεν είχαν μόνιμη κατοικία το 2025.

«Το απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον και οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξελίξη έχουν επιπτώσεις και εδώ, σε εμάς, κυρίως στο αίσθημα ασφάλειας και ευημερίας των λαών», κατήγγειλε η Ραούτιο.

Εξάλλου περισσότεροι από ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ έχουν έρθει αντιμέτωποι με περιεχόμενο μίσους στο διαδίκτυο.

Η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία για τη ρύθμιση του διαδικτύου, αλλά «η εφαρμογή της προσκρούει σε δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά την λογοδοσία των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και εξαιτίας κάποιας πολιτικής αντίστασης εκτός» της Ένωσης, πρόσθεσε η διευθύντρια της FRA.

Η τρίτη μεγάλη τάση που καταγράφεται στην έκθεση για το 2025 είναι «η ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων που αφορούν την εργασία και τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες».

«Την ώρα που μέτρα υποστήριξης των ανθρώπων που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία επέτρεψαν την πιο γρήγορη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, πολίτες άλλων χωρών χρειάστηκαν τουλάχιστον πέντε χρόνια για να πετύχουν αντίστοιχα επίπεδα ποσοστών απασχόλησης», σημειώνει η FRA.

Οι αλλοδαποί που αναζητούν εργασία διαθέτουν συχνότερα απ' ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη θέση εργασίας την οποία κατέχουν, υφίστανται διακρίσεις και είναι εκτεθειμένοι σε εκμετάλλευση.

Ωστόσο, την ίδια ώρα η ΕΕ αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς δεν καταφέρνει να προσελκύσει διπλωματούχους ή να διατηρήσει ταλέντα, σύμφωνα με τον FRA.

Η έκθεση αφορά το σύνολο των 27 χωρών μελών της ΕΕ καθώς και την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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