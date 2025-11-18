Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Σε δύο προσαγωγές έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση του θανάτου του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο, ο οποίος διαπιστώθηκε πως είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από συμπλοκή που έγινε στο δρόμο.

Εκτιμάται πως ο οδηγός έκλεισε τον δρόμο σε δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τον γρονθοκοπήσουν άγρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ένας γιατρός που μένει στη γειτονιά έσπευσε στο σημείο να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν δράστη, ο οποίος φορούσε κράνος και τον ρώτησε τι ήθελε εκεί. Ωστόσο, αυτός εξαφανίστηκε όπως και ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής.

Οι περίοικοι κράτησαν τα στοιχεία και τα έδωσαν στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι Αρχές στις δύο προσαγωγές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ΕΚΑΒ. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου και κατέληξε από ανακοπή αλλά διαπιστώθηκε πως ο 58χρονος έφερε και πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο.

Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Πηγή: skai.gr

