Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Φλώρινα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, στις 1:17 πμ στην Φλώρινα, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 125 χλμ. ΔΒΔ της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.