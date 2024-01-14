Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρωτοφανές τροχαίο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης - ΙΧ προσγειώθηκε στις ράγες του τρένου

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα.

τροχαίο Κορδελιό

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του στον Εύοσμο, έσπασε το προστατευτικό κικλίδωμα και στη συνέχεια μπήκε στις σιδηροδρομικές γραμμές των τρένων, όπου και αναποδογύρισε.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark