Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του στον Εύοσμο, έσπασε το προστατευτικό κικλίδωμα και στη συνέχεια μπήκε στις σιδηροδρομικές γραμμές των τρένων, όπου και αναποδογύρισε.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κατάφεραν να εγκαταλείψουν το όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.