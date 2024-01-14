Εν ψυχρώ δολοφονία ενός 44χρονου συνέβη στις 2 τα ξημερώματα, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου βρισκόταν μέσα στο μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητό του, ένα μαύρο τζιπ, στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού και Φρατζή.

Οι δράστες πλησίασαν το θύμα με αυτοκίνητο και πυροβόλησαν δεκάδες φορές με καλάσνικοφ και πιστόλι.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλλεξαν πάνω από 70 κάλυκες.

Το θύμα ήταν άτομο γνωστό στις αρχές καθώς το όνομά του υπήρχε σε δικογραφίες για υποθέσεις της νύχτας και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Σύμφωνα με τον Γ. Καλλιακμάνη στον ΣΚΑΪ, το αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκε καμμένο στο Δαφνί.

Οι έρευνες συνεχίζονται και προανάκριση για το αιματηρό περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.