Ξεκινά σήμερα το νέο πρόγραμμα κατάρτισης στη μελισσοκομία Ελλάδα 10:48, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης μελισσοκομίας», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, απευθύνεται σε 17 ωφελούμενους του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και υλοποιείται, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ