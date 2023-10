Κρατούσε φυλακισμένη 35χρονη στο σπίτι του στη Ρόδο και την εξέδιδε Ελλάδα 10:34, 16.10.2023 linkedin

Ο 50χρονος της είχε αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την εξέδιδε έναντι αμοιβης τα οποία χρήματα τα έπαιρνε εκείνος