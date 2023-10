Σύλληψη «πιστολέρο» στο Ζεφύρι - Σκάγια πέτυχαν τζιπ της ΟΠΚΕ Ελλάδα 10:33, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Διαπιστώθηκε πως η καραμπίνα με την οποία πυροβολούσε είχε κλαπεί το 2009 από το ΑΤ Αχαρνών