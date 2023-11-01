Θεσσαλονίκη: Με χτύπησε με την πατερίτσα, άρπαξα το σκεπάρνι και τον σκότωσα, είπε ο 70χρονος παιδοκτόνος στην απολογία του

Να κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο ο 70χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 41 ετών γιο του, πέρσι τον Οκτώβριο, στην περιοχή της Μενεμένης, ζήτησε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας της Έδρας. Το Δικαστήριο διέκοψε για τις 24/11, οπότε θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του.

Η οικογενειακή τραγωδία αναβίωσε στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου, στο εδώλιο του οποίου κάθισε ο κατηγορούμενος ως παιδοκτόνος, που μετά την πράξη του αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας χάπια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επέφερε 18 τραύματα με σκεπάρνι στο κεφάλι του γιου του, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο θάνατός του, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, αποδόθηκε στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 41χρονου επέστρεψε στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας τον γιο της μέσα σε λίμνη αίματος και τον σύζυγό της αναίσθητο δίπλα του.

Κατά τη δικογραφία, πατέρας και γιος καβγάδιζαν συχνά λόγω της τοξικομανίας του δεύτερου. «Εκείνο το πρωινό μου ζήτησε λεφτά για να αγοράσει ναρκωτικά χάπια. Του έδωσα 20 ευρώ […] Επέστρεψε αργότερα με ένα κουτί χάπια. Στη συνέχεια μου ζήτησε 2000 ευρώ για να αγοράσει κι άλλα χάπια για να τα πουλήσει στη Σαμοθράκη», ανέφερε ο κατηγορούμενος παρουσιάζοντας τη δική του οπτική των γεγονότων. Όπως επισήμανε στην απολογία του, όταν αρνήθηκε να του δώσει άλλα χρήματα, ο 41χρονος του επιτέθηκε με μία πατερίτσα χτυπώντας τον στο κεφάλι, όπου είχε ένα παλιό τραύμα. Τότε, όπως ανέφεραν οι συνήγοροί του, ο ηλικιωμένος «θόλωσε», αρπάζοντας το σκεπάρνι με το οποίο χτύπησε μέχρι θανάτου τον γιο του. «Δεν ήξερα τι έκανα. Όταν κατάλαβα ότι τον σκότωσα πήρα τα χάπια για να φύγω μαζί του», απολογήθηκε.

Ο ίδιος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Κλήθηκε να απολογηθεί έναν μήνα αργότερα όταν το επέτρεψε η κατάσταση της υγείας του και κρίθηκε προφυλακιστέος. Έκτοτε παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

