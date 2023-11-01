Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου έφτασαν με πτήση από την Ιταλία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 21 Ιταλοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίοι ταξίδευσαν στην Ελλάδα προκειμένου να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση που έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία δύο μελών της Χρυσής Αυγής. Οι 21 Ιταλοί οδηγήθηκαν στη διεύθυνση Αλλοδαπών και σε βάρος τους θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, έπειτα από πληροφορίες ότι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων του εξωτερικού θα ανταποκριθούν σε κάλεσμα για συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (01/11), υπήρξε ενημέρωση για αεροπορικό ταξίδι 21 ακροδεξιών Ιταλών προς Ελλάδα.

Η Ελληνική Αστυνομία έδρασε άμεσα και με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βραδινές ώρες της Τρίτης (31/10) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, όπου κρατούνται, προκειμένου να κινηθεί σε βάρος τους η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

