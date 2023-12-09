Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη αστυνομικός γιατί εργαζόταν και ως οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου

Ο 47χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω την Παρασκευή και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου 

συνελήφθη αστυνομικός

Χειροπέδες φόρεσε ένας 47χρονος αστυνομικός στο Ηράκλειο, ο οποίος έκανε και δεύτερη δουλειά, ως οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου σε οίκο ευγηρίας, κάτι που απαγορεύεται από το νόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 47χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω χθες Παρασκευή (8/12). Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου με τις κατηγορίες της απασχόλησης σε άλλο επάγγελμα, υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης ασθενοφόρου και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

Πηγή: ekriti.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη αστυνομικός Ηράκλειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark