Χειροπέδες φόρεσε ένας 47χρονος αστυνομικός στο Ηράκλειο, ο οποίος έκανε και δεύτερη δουλειά, ως οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου σε οίκο ευγηρίας, κάτι που απαγορεύεται από το νόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 47χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω χθες Παρασκευή (8/12). Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου με τις κατηγορίες της απασχόλησης σε άλλο επάγγελμα, υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης ασθενοφόρου και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

