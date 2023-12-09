Παρουσία πλήθους κόσμου φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Δήμου Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας.

Την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση έδωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, δίδεται και φέτος το έναυσμα της εορταστικής περιόδου.

Φέτος, δεν έχουμε το καθιερωμένο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», εξαιτίας των έργων που θα ξεκινήσουν σύντομα στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά ακόμα κι έτσι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης να μπουν στο πνεύμα των εορτών.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην σημερινή εκδήλωση, καθώς και την κ. Ρένα Παπαδάκη, την ΔΗΚΕΗ και όλους όσοι συνέδραμαν όλα αυτά τα χρόνια στον στολισμό του Ηρακλείου αλλά και στην λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου.

Έχει σημασία να μην ξεχνάμε, ακόμα και τις μέρες των εορτών, ότι υπάρχουν άνθρωποι, στα μέρη που γεννήθηκε ο Χριστός και αλλού, οι οποίοι δεν μπορούν να γιορτάσουν.

Και πρέπει πάντα να έχουμε τη σκέψη μας και στους λιγότερο τυχερούς. Στον Δήμο Ηρακλείου θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες που έχουν την ανάγκη μας και τις γιορτές, όπως είμαστε και όλο το χρόνο.

Καθώς φέτος είναι η τελευταία χρονιά που βρίσκομαι εδώ ως Δήμαρχος, θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας απόψε εδώ και για την διαχρονική στήριξή σας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Καλές Γιορτές, με υγεία».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο εκλεγμένος Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ενώ παρευρέθηκαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Τη φωταγώγηση ακολούθησε συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία ενθουσίασε τον κόσμο.

Νωρίτερα, έδωσαν το έναυσμα της γιορτής οι Batala Creta, το Σύνολο Χάλκινων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου, η Χορωδία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Τζωρτζάκη.

Πηγή: skai.gr

