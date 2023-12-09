«Η κακοποίηση του Όλιβερ έγινε από ανθρώπινο παράγοντα» ανέφερε η κυρία Κλεονίκη Τόλα, η κτηνίατρος που εξέτασε τον Όλιβερ.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν να υπάρχει κόντρα μεταξύ των κτηνιάτρων για το αν ο Όλιβερ υπέστη κακοποίηση, η κυρία Τόλα μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί», εξήγησε ότι δεν υπάρχει διγνωμία με τους συναδέλφους του δημοσίου σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο άτυχος Όλιβερ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει το σκυλί. «Ήταν βασανισμός από ανθρώπινο παράγοντα. Δεν μπορεί κανένα ζώο να κάνει τέτοιες πράξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του Όλιβερ όταν τον έφερε στο ιατρείο της η κυρία Τόλα είπε πως ήταν ανάστατος και ζητούσε να βρεθούν οι ένοχοι.

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή και ο δήμαρχος Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς υποστήριξε με τη σειρά του πως αυτή την στιγμή προτεραιότητα έχει να βρεθεί αυτός που το έκανε.

«Μας απασχολεί η ασφάλεια αυτή τη στιγμή είπε» και ζήτησε όποιος γνωρίζει κάποια πληροφορία για το θέμα να τη δώσει.

Υπενθυμίζεται ότι έμπειρα στελέχη από το Ανθρωποκτονιών βρίσκονται από χτες στην Αράχωβα για να εξιχνιάσουν την υπόθεση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.