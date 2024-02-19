Στην Μονάδα Εγκαυμάτων στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου «Γεννηματάς» σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο αθλητικογράφος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του, Ειρήνη Μαυρομάτη, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους.

Όπως αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, ο 82χρονος κ. Μαυρομάτης έχει διασωληνωθεί και έχει τεθεί σε μηχανική υποστήριξη φέροντας θερμικά εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα κάτω άκρων, κορμού, αριστερού άνω άκρου και τριχωτό κεφαλής, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας 18% της ολικής επιφάνειας σώματος.

Η 80χρονη σύζυγός του νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένη και σε μηχανική υποστήριξη λόγω απαπειλούμενου αεραγωγού, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Μάλιστα, έχει υποβληθεί σε εσχαροτομές στην αριστερή άκρα χείρα και το αντιβράχιο. Η ίδια φέρει εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα προσώπου, άνω και κάτω άκρων και κορμού, με μεγαλύτερη προσβολή της αριστερής πλευράς του σώματος, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας 40% και με στοιχεία εισπνευστικού εγκαύματος.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες και για τους δύο ασθενείς σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν

1. Γνωρίζεται ότι 18/02/2024 (05:00 hrs) διακομίσθηκαν μέσω Σ/ΕΚΑΒ , στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», μετά από απεγκλωβισμό από οικιακή πυρκαγιά (επί της οδού Αναyνωστοπούλου στο Κολωνάκι) οι ασθενείς:

α.- Ο αθλητικογράφος και πρώην Βουλευτής, Μανώλης Μαυρομάτης, (82) ετών, με Θερμικά Εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα κάτω άκρων, κορμού, αριστερού άνω άκρου και τριχωτό κεφαλής, Συνολικής Εγκαυματικής Επιφάνειας 18% της Ολικής Επιφάνειας Σώματος.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

β.- Η Ειρήνη Μαυρομάτη 80 ετών (σύζυγος), με Θερμικά Εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα προσώπου, άνω και κάτω άκρων και κορμού, με μεγαλύτερη προσβολή της αριστερής πλευράς του σώματος, Συνολικής Εγκαυματικής

Επιφάνειας (40%) της Ολικής Επιφάνειας Σώματος και με στοιχεία εισπνευστικού εγκαύματος.

Η ασθενής διασωληνώθηκε λόγω επαπειλούμενου αεραγωγού και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

Υποβλήθηκε σε εσχαροτομές στην αριστερή άκρα χείρα και το αντιβράχιο.

2. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στην Μονάδα Εγκαυμάτων, στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και η κατάστασή τους κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, για τις επόμενες (48) ώρες.

Πηγή: skai.gr

