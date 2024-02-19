Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η παιδίατρος του Νοσοκομείου Γρεβενών Γιώτα Μπουκουβάλα, σε ηλικία 53 ετών. Η γιατρός βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο της πόλης των Γρεβενών προκειμένου να προβεί σε ιατρικό έλεγχο, όταν έχασε τις αισθήσεις της.
Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφθασαν δύο ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ο πατέρας της οικογένειας των «παλαιοχριστιανών» φέρεται να δούλευε σε δημοτική υπηρεσία και μάλιστα με...τηλεργασία
- Θεσσαλονίκη: Εντός τριμήνου έτοιμος ο σταθμός φόρτισης των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στη Σταυρούπολη
- Παραλίγο τραγωδία στο Πωγώνι: 34χρονος που ξεναγούσε τηλεοπτικό συνεργείο δέχθηκε σκάγια κυνηγού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.