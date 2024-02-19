Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η παιδίατρος του Νοσοκομείου Γρεβενών Γιώτα Μπουκουβάλα, σε ηλικία 53 ετών. Η γιατρός βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο της πόλης των Γρεβενών προκειμένου να προβεί σε ιατρικό έλεγχο, όταν έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφθασαν δύο ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

