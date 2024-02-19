Λογαριασμός
Θρήνος στα Γρεβενά από τον ξαφνικό θάνατο γυναίκας γιατρού

Η 53χρονη κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο της πόλης για εξετάσεις 

Πέθανε ξαφνικά γιατρός του νοσοκομείου Γρεβενών

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η παιδίατρος του Νοσοκομείου Γρεβενών Γιώτα Μπουκουβάλα, σε ηλικία 53 ετών. Η γιατρός βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο της πόλης των Γρεβενών προκειμένου να προβεί σε ιατρικό έλεγχο, όταν έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφθασαν δύο ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

