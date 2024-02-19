Εύβοια: Κάλυψαν τρύπα στο οδόστρωμα με... φορητό ψυγειάκι

Η εφευρετικότητα φαίνεται πως είναι «ταυτόσημη» με την Εύβοια με παράδοξους τρόπους να επιλέγονται προκειμένου κυριολεκτικά και μεταφορικά να μπαλωθούν τρύπες.

Χαρακτηριστικά είναι τα στιγμιότυπα από το Πευκί που δημοσίευσε το Ιστιαία News, μεγάλη λακούβα στον δρόμο καλύφθηκε «όπως- όπως» με ένα… φορητό ψυγείο που τοποθετήθηκε στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

