Δύσκολες ώρες για τον γνωστό αθλητικογράφο Μανώλη Μαυρομμάτη και τη σύζυγό του οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά τη φωτιά που προκλήθηκε στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι.

Όπως έγινε γνωστό ο πρώην ευρωβουλευτής, διασωληνώθηκε καθώς έχει υποστεί εγκαύματα στο 18% του σώματός του ενώ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση της συζύγου του, η οποία έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός της και βρίσκεται ήδη υπό μηχανική υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική το ζευγάρι είχε ξεχαστεί σε αναμμένο μάτι κουζίνας από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

