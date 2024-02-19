Προς την Αθήνα κατευθύνονται σταδιακά τα τρακτέρ από όλη την Ελλάδα προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρίσκονται στην Αθήνα.

Περισσότερα από 60 τρακτέρ και ένας μεγάλος αριθμός από αγροτικά Ι.Χ. και γεωργικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν από την Θεσσαλία στην Ανθήλη λίγο μετά την Λαμία. Πριν λίγα λεπτά έφτασε και το τελευταίο κομβόι από τρακτέρ.

Ήδη πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησαν από τον κόμβο της Ανθήλης για το Κάστρο της Βοιωτίας το σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων και μαζί τους αρκετά φορτηγά αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα και πολλά αγροτικά.

Στα τρακτέρ που έφτασαν από τη Θεσσαλία προστέθηκαν άλλα 12 τρακτέρ από το μπλόκο της Ανθήλης και ήδη συνεχίζουν την πορεία τους προς την Αταλάντη 72 τρακτέρ και πολλά αγροτικά οχήματα. Να σημειώσουμε ότι στον κόμβο της Αταλάντης θα προστεθούν κι άλλα τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή και απόψε το βράδυ θα φτάσουν μέχρι το Κάστρο της Βοιωτίας όπου και θα διανυκτερεύσουν.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νησέλι Ημαθίας, φόρτωσαν ήδη εννέα τρακτέρ σε νταλίκα -σύμφωνα με τον αγρότη Νίκο Βόλκο- τα οποία και μεταφέρονται επίσης στο Κάστρο Βοιωτίας.

Συμβολικοί αποκλεισμοί

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Χαλκιδικής, συνεχίζουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Συγκεκριμένα, απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι των Νέων Μουδανιών, για πάνω από δύο ώρες - από τις 11 το πρωί- παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην είσοδο του λιμένα.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν παρατεταμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματά τους στον κόμβο των Νέων Μουδανιών επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, από τις 25 Ιανουαρίου.

Αύριο, στις 6.30 το πρωί, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι (πάνω από 200 άτομα) θα αναχωρήσουν από το νομό της Χαλκιδικής, με τρία λεωφορεία και οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με προορισμό την Αθήνα, όπου θα συμμετάσχουν στο Πανελλαδικό Αγροτικό Συλλαλητήριο, που είναι προγραμματισμένο για τις 18.30.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων Φιλοκλής Γκοτζιάς, το τι μέλλει γενέσθαι μετά το συλλαλητήριο στην Αθήνα «δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στις διεκδικήσεις μας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.