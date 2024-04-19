Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο, μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, ορίστηκαν τα εξής νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΣΕ:

Γιάννος Γραμματίδης, μεταβατικός Πρόεδρος,

Χριστίνα Βασιλοπούλου, Μέλος,

Βασίλης Γιαννακουλόπουλος, Μέλος,

Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, Μέλος,

Ιωάννης Πετρόπουλος, Μέλος.

«Η συνολική αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η επιλογή των προσώπων για την κάλυψη των θέσεων του νέου ΔΣ πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, την ελεγκτική, αλλά και την ποσόστωση των φύλων». επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο ιδιωτικό και δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια Τραπεζών και Επιμελητηρίων.

Η κα Χριστίνα Βασιλοπούλου είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται στο αστικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο, με εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και την προστασία των καταναλωτών.

Ο κ. Βασίλης Γιαννακουλόπουλος είναι οικονομολόγος, ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και στην εκτίμηση κινδύνων, καθώς και στην επιχειρηματική ανάλυση και συμβουλευτική.

Η κα Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου είναι δικηγόρος με εμπειρία στο δίκαιο ανταγωνισμού, στο εμπορικό δίκαιο και σε θέματα που αφορούν κανόνες συμμόρφωσης, ενώ έχει εκπροσωπήσει εταιρείες σε πολυεθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος είναι οικονομολόγος και στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων, με εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, ειδικά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

