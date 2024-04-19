Υπολείμματα οστών, τα οποία δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιδιωτικό οικόπεδο, όπου μεταφέρθηκαν 500 κυβικά χώματος από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με το ThessToday, τα ευρήματα στη θέση «Πηγάδια» - μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας - εντόπισαν τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της ομάδας Anubis.

Ηδη, τα υπολείμματα οστών έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα, ώστε να εξακριβωθεί εάν ανήκουν σε ζώα, ή σε άνθρωπο.

Τα ευρήματα λογίζονται ως τα πλέον σημαντικά και σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματά τους για την ταυτοποίηση του DNA.

Σύμφωνα με τη Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορο οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, μετά την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο και να κληθούν περισσότεροι κατηγορούμενοι.

Έρευνες και δείγματα σε χώματα με δέντρα παρουσία γεωπόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr αναμένεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από ειδικό πραγματογνώμονα στα δέντρα που βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος. Η συγκεκριμένη ενέργεια συντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για την αναζήτηση και τον εντοπισμό στοιχείων που θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας που, μέχρι σήμερα, παραμένουν στο σκοτάδι.

«Όλοι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι -111 στο σύνολο- ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις συνέχειες των επιτόπιων αυτοψιών παρουσία πραγματογνωμόνων για την αναζήτηση στοιχείων στο σημείο “Πηγάδια” εκεί όπου μεταφέρθηκαν οι όγκοι από τα υλικά που σκάφτηκαν από το σημείο του δυστυχήματος. Επειδή έχουν βρεθεί από την προηγούμενη δειγματοληψία ευρήματα τα οποία αφορούν υπολείμματα των συρμών των αμαξοστοιχιών – σιδερένια αντικείμενα – συνεχίζεται η διαδικασία της έρευνας στο σύνολο του όγκου των φερτών υλικών, στα οποία υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις και τα ευρήματα. Δεν έμειναν σε μια απλή δειγματοληψία, αλλά κάνουν συνολικό πλήρη έλεγχο όλου του όγκου των φερτών υλικών. Ουσιαστικά, κοσκινίζουν τα πάντα», δήλωσε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

