Flyover: Δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα δήλωσε ο Πάρις Μπίλλιας

'Αμβλυνση της κατάστασης στον κυκλοφοριακό φόρτο της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του flyover διαπιστώνει ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος παρουσίασε σήμερα στοιχεία από το Ινστιτούτο Μεταφορών στην συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής.

Απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», Γιάννη Μυλόπουλου, και του επικεφαλής της παράταξης «Συν-Εργασία», Βασίλη Ρόκου, ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι «ήδη το μέτρο της αστυνόμευσης που επιτυχώς εφαρμόζεται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης σε κύριους οδικούς άξονες της πόλης όπως η Τσιμισκή, η Β.Όλγας, η Καραμανλή και η Εγνατία, συνέβαλε σημαντικά στην απομείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του flyover».

Επιπλέον ανέφερε ότι «η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις συγκεκριμένες οδούς μέσω της αστυνόμευσης υποστηρίζει ταυτόχρονα και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας της Περιφέρειας που λειτουργεί ήδη από το 2023 με νέα τεχνολογικά μέσα και συστήματα ευφυών μεταφορών, τροποποιώντας τη σηματοδότηση σε επιλεγμένους κόμβους ανάλογα με τη σύνθεση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο».

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι «έχει διαπιστωθεί από τις αναλύσεις των κυκλοφοριακών δεδομένων που έχει πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ότι οι χρόνοι μετακίνησης στους προαναφερθέντες οδικούς άξονες όχι μόνο έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με την περίοδο πριν την έναρξη κατασκευής του flyover από τη στιγμή εφαρμογής του μέτρου της αστυνόμευσης και μετά αλλά παρουσιάζουν επίσης μικρότερη διακύμανση, γεγονός που τους καθιστά πιο αξιόπιστους».

Παράλληλα τόνισε ότι η συνδυαστική εφαρμογή των 15 μέτρων που προτείνει η Περιφέρεια μπορεί να συμβάλει στον περαιτέρω μετριασμό των κυκλοφοριακών επιπτώσεων άμεσα αλλά και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπου αναμένεται η κίνηση να είναι ακόμη πιο αυξημένη.

Συγκεκριμένα γνωστοποίησε ότι ήδη έχει κατασκευαστεί και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένας δρόμος που θα εξυπηρετεί το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέσα από το στρατόπεδο Καρατάσιου και θα το χρησιμοποιούν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως αυτά του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ακόμη, έχει τοποθετηθεί σταθμός του ΕΚΑΒ στο Επταπύργιο προκειμένου να μπορεί να παρεμβαίνει πιο γρήγορα και έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση επτά γερανοφόρων οχημάτων κατά μήκος της περιφερειακής οδού ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να παρεμβαίνουν γρήγορα για την απομάκρυνση των οχημάτων για να μη δημιουργείται πρόβλημα.

Επίσης, όπως είπε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει την βραδινή αποκομιδή που θα περιορίσει σημαντικά τους κυκλοφοριακούς φόρτους τις ώρες αιχμής μετά από τη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Δήμο έχει ξεκινήσει διάλογος και για τις φορτοεκφορτώσεις, ώστε στο τέλος του καλοκαιριού να μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που θα συμφωνηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε ό,τι αφορά την Εγνατία Οδό ανέφερε ότι ανέλαβε την υποχρέωση να συντάξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για οποιοδήποτε συμβάν.

«Προφανώς με αυτά τα μέτρα που προτείναμε έχει αμβλυνθεί η κατάσταση. Δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα σε καμία περίπτωση» επισήμανε ο κ. Μπίλλιας.

Σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση στην περιφερειακή οδό είπε ότι αυτή διαμορφώνεται τις ώρες αιχμής σε ποσοστό από 70 έως 80% σε σχέση με την προ flyover περίοδο.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών, η μεγαλύτερη ταλαιπωρία είναι στην κατεύθυνση προς ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου προς την Καλαμαριά, η οποία είναι της τάξης των 15 λεπτών καθυστέρησης, από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στην αντίθετη κατεύθυνση το ίδιο χρονικό διάστημα η καθυστέρηση είναι επιπλέον 15 λεπτά.

