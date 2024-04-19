Με ερωτήσεις προς την αδελφή της κατηγορουμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, για τον θάνατο της έξι μηνών Ίριδας, το 2021, αλλά και με την κατάθεση της παιδιάτρου που παρακολουθούσε τα παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη, συνεχίστηκε ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη της 35χρονης, για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της.

Στο επίκεντρο της εξέτασης της Δήμητρας Πισπιρίγκου από την έδρα και συνηγόρους, βρέθηκε ο θάνατος της Ίριδας, σχεδόν 12 μήνες μετά την απώλεια της 3,5 ετών Μαλένας.

Η μάρτυρας, που βρισκόταν στο σπίτι με την αδελφή της και ήταν αυτή που βρήκε νεκρό το μωρό στην κούνια του, ξέσπασε σε λυγμούς όταν η εισαγγελέας της έδρας της έδειξε φωτογραφίες της νεκρής Ίριδας.

Η φόρτιση της Δήμητρας Πισπιρίγκου ήταν μεγάλη και το δικαστήριο διέκοψε για λίγο την συνεδρίαση, με την μάρτυρα να αγκαλιάζει κλαίγοντας την κατηγορούμενη αδελφή της.

Περιέπεσε σε αντιφάσεις σύμφωνα με την εισαγγελέα

Πολλές από τις ερωτήσεις προς την μάρτυρα αφορούσαν την όψη που είχε το μωρό όταν το πήρε στα χέρια της νεκρό και ειδικά αν ήταν ή όχι μελανιασμένα τα χείλη του, όπως είχε δηλώσει αρχικά η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Η μάρτυρας σήμερα είπε πως δεν άναψε το φως όταν σήκωσε το μωρό από την κούνια, με την εισαγγελέα να της επισημαίνει πως είπε «άλλα στην ανακρίτρια και άλλα εδώ».

Ερωτήσεις δέχθηκε επίσης η μάρτυρας και για μηνύματα που αντάλλασε με την αδελφή της σχετικά με τον Μάνο Δασκαλάκη και αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ίριδας και ενώ η Τζωρτζίνα νοσηλευόταν.

«Μπορείτε να μου εξηγήσετε, με δύο θανάτους και τρίτο παιδί στο νοσοκομείο, αυτά τα μηνύματα τι νόημα έχουν;» ρώτησε η πρόεδρος.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως εκείνη την περίοδο το ζευγάρι είχε έντονους τσακωμούς και πως ο Δασκαλάκης ήταν επιθετικός απέναντι στην αδελφή της.

«Τότε είχαμε μιλήσει με τον δικηγόρο για το διαζύγιο και εκείνος μας είχε πει "να προσέχετε όλες τις κινήσεις του, τα πάντα". Επειδή την είχε "μπλοκάρει" κοίταγα εγώ τις κινήσεις του» είπε.

Εισαγγελέας: Πώς αντέδρασε η κατηγορουμένη όταν φέρατε την Ίριδα (νεκρή) από το δωμάτιο στη κουζίνα;

Δ. Πισπιρίγκου: Εκείνη τη στιγμή ήμουν και εγώ σε τρομερό σοκ. Της έφυγε το πιατάκι που κρατούσε από τα χέρια. Είχε πέσει στη γωνία και φώναζε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε…

«Βλέπουμε μια καινούργια κατάθεση σήμερα» ήταν το σχόλιο της συνηγόρου προς Υποστήριξη της Κατηγορίας για όσα ισχυρίστηκε η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Τι κατέθεσε η παιδίατρος της οικογένιας

Η παιδίατρος Ελένη Ρούτη κατέθεσε πως μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα της λεμφαδενίτιδας στην Μαλένα, δεν υπήρχε τίποτε ανησυχητικό στην εικόνα του παιδιού. Όπως κατέθεσε, όταν διαπίστωσε πως η λεμφαδενίτιδα δεν υποχώρησε αλλά επεκτάθηκε παρά την αντιβίωση, κάλεσε και τους δύο γονείς και τους είπε «ή μπαίνετε νοσοκομείο στην Πάτρα ή πάτε κατευθείαν Αθήνα, γιατί αν είναι κάποια κακοήθεια που ξεκινάει να είστε δίπλα στο "Ελπίδα" να το προλάβουμε. Τους έδωσα παραπεμπτικό και την άλλη μέρα μου είπαν "φεύγουμε για Αθήνα". Μετά μιλήσαμε μία, δύο φορές, γιατί αγωνιούσα. Με πήρε ο κ. Δασκαλάκης και μου είπε για διάγνωση λευχαιμίας. Τους καθησύχασα, τους είπα ότι είναι στην αρχή και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάνε καλά».

Η γιατρός είπε πως έμαθε για τον θάνατο της Μαλένας από τον πατέρα που της τηλεφώνησε σοκαρισμένος. «Σοκαρίστηκα και εγώ. Μου φάνηκε πολύ ξαφνικός θάνατος… δεν περίμενα να πάει έτσι» ανέφερε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πείτε μας για την Ίριδα...

Ελ Ρούτη: Το παιδάκι έκανε τα εμβόλια συνεπέστατα. Είχε υπάρξει μια ιωσούλα, μια ελαφριά βρογχίτιδα που θεραπεύτηκε. Κάπου εκεί, στον τρίτο μήνα, άκουσα ένα φυσηματάκι πολύ μικρής έντασης που παρέπεμπε σε αθώο φύσημα. Τους είπα ότι σαν πρωτόκολλο πρέπει να στείλουμε το παιδί σε καρδιολόγο από τη στιγμή που υπάρχει ένας θάνατος (της Μαλένας) στην οικογένεια. Το ακούμε αυτό το φύσημα στα μικρά παιδιά.

Είχα στο μυαλό μου ότι υπήρχε ένας ξαφνικός θάνατος στην οικογένεια, για αυτό τους έστειλα σε καρδιολόγο. Σε ένα άλλο μωρό θα περίμενα να το ξαναδώ. Ξαφνικά έμαθα από μία φίλη ότι έφυγε και η Ίριδα. Πήρα τον κ. Δασκαλάκη και μου είπε: "Η Ίριδα έφυγε". Είχα πάθει σοκ. Ήταν το δεύτερο παιδί, ένας ξαφνικός θάνατος με ελεγμένα καρδιολογικά… κάλεσα τον κ. Δασκαλάκη, γιατί φανταζόμουν ότι η μαμά θα ήταν χάλια και τους είπα να πάνε κατευθείαν για γονιδιακό έλεγχο της Τζωρτζίνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

