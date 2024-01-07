Κυπαρισσία: 66χρονη περπατούσε στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στις 16:00 στην Κυπαρισσία με 66χρονη Γερμανίδα υπήκοο που βρήκε σοκαριστικό θάνατο όταν περπατούσε με τον σύζυγό της στο μώλο του λιμανιού, υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από τα δυνατά κύματα.

Η 66χρονη γυναίκα περπατούσε στο λιμάνι όπου έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Μπροστά τα μάτια του συζύγου της, βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, μέσα στην θάλασσα, παρασύρθηκε από το κύμα και χάθηκε στο νερό.

Η άτυχη 66χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις περίπου 500 μέτρα πιο μακριά από το σημείο που παρασύρθηκε.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κυπαρισσίας.

Πηγή: skai.gr

