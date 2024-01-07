Αρχίζει αύριο η δίκη για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό - Στο εδώλιο 26 κατηγορούμενοι

Αρχίζει αύριο η δίκη των κατηγορούμενων για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, θύμα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης.

Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή είναι ο Ηλίας Μίχος και η 37χρονη μητέρα της ανήλικης ενώ συνολικά 26 κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (αριθμός 2865/2023) οι δύο πρωταγωνιστές όσων βίωνε το 12χρονο κορίτσι θα καθίσουν στο εδώλιο για βαριά αδικήματα που αφορούν σεξουαλική βία και εκπόρνευση του παιδιού.

Έτσι ο Ηλίας Μίχος θα δικαστεί για βιασμό του κοριτσιού καθώς και για διακεκριμένη μαστροπεία σε βάρος του ανήλικου παιδιού, ενώ η 37χρονη μητέρα, που είχε προφυλακιστεί για διακεκριμένη μαστροπεία θα λογοδοτήσει και για την επιπλέον κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου.

Στο βούλευμα οι δικαστές αναφέρουν πως η μητέρα της 12χρονης διέθετε έναντι αμοιβής σε πρόσωπα που προσδιορίζονται στην δικογραφία ηλεκτρονικό υλικό με το παιδί της γυμνό.

Αρχικά, η πρώτη συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για την υπόθεση αυτή, θα γίνει σε αίθουσα του νεόδμητου Ειρηνοδικείου, επί της οδού Δέγλερη και στη συνέχεια η δίκη θα διεξάγεται στην αίθουσα Δ4 του ισογείου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως. Η αίθουσα αυτή, κρίθηκε ότι διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδίκαση μιας πολυπρόσωπης δίκης, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, καθώς και συνηγόρων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.