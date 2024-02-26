Η δυνατή βροχόπτωση στα Καλάβρυτα έγινε η αιτία για να προκληθεί κατολίσθηση στον Βουραϊκό και στην γραμμή του Οδοντωτού και για άλλη μια φορά να τεθεί εκτός λειτουργίας η σιδηροδρομική γραμμή.

Σημειώνεται πως η κατολίσθηση σημειώθηκε στα ίδια σημεία που είχε παρατηρηθεί και παλαιότερα, κοντά στην θέση Νιάματα.

Στο δρομολόγιο που πραγματοποιείτο από Διακοπτό προς Καλάβρυτα επέβαιναν 90 άτομα.

Για τον απεγκλωβισμό τους στήθηκε επιχείρηση ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχείρησαν μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,για την απομάκρυνση χωμάτων και πετρών που έχουν κατολισθήσει.

Ο συρμός του Οδοντωτού σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, έφρασε μέχρι Νιάματα.

Τελικά, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, μετά από επίπονες προσπάθειες των συνεργείων, επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό, ενώ ο Οδοντωτός θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο από τον σταθμό Νιάματα με ασφάλεια στο Διακοφτό.

Πηγή: skai.gr

