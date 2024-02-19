Νέα κατάληψη της Νομικής του ΑΠΘ μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ

Σε ανακατάληψη του κτιρίου του τμήματος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν φοιτητές, μετά την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας νωρίτερα το πρωί, για τη λήξη της κατάληψης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 5 πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για να “σπάσει” η κατάληψη στο κτίριο της Νομικής. Η κατάληψη γινόταν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων φοιτητών για το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για ποινικές ευθύνες στους φοιτητές που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων αλλά και πειθαρχικές με εντολή των πρυτανικών αρχών που προβλέπουν μέχρι και την οριστική απομάκρυνσή τους από τη σχολή.

