Αναστάτωση προκλήθηκε στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια 81χρονη γυναίκα εντοπίστηκε πεσμένη στο δρόμο, από διερχόμενη οδηγό, η οποία κάλεσε άμεσα βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές. Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Πηγή: skai.gr

