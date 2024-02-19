Αναστάτωση προκλήθηκε στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στο κενό.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια 81χρονη γυναίκα εντοπίστηκε πεσμένη στο δρόμο, από διερχόμενη οδηγό, η οποία κάλεσε άμεσα βοήθεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές. Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.
