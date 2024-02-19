Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Εντείνουν τις προετοιμασίες οι αγρότες για την κάθοδό τους, στο αυριανό συλλαλητήριο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του αρχηγού της αστυνομίας, αποφασίστηκε η κάθοδος 100 - 120 τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν θα επιτραπούν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις των τρακτέρ ενώ θα βρίσκονται σε οριοθετημένο σημείο.

Αύριο, έχουν προαναγγείλει ότι θα κλείσουν τα σύνορα και για τα ΙΧ.

Οι προσυγκεντρώσεις - σημεία υποδοχής των αγροτών, από τα εργατικά συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς της Αττικής για το συλλαλητήριο τους στο Σύνταγμα, θα είναι αύριο στις 5:30μμ, στις περιοχές:

Ομόνοια: Ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στα Τρόφιμα – Ποτά, στο Φάρμακο, στον Τύπο – Χαρτί και τη Κλωστοϋφαντουργία, Σωματεία Εργαζομένων στην Ενέργεια, στο Νερό και στη Χημική Βιομηχανία, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής.

Πλατεία Σανταρόζα (απέναντι από REX): Σωματεία εργαζομένων σε Τηλεπικοινωνίες, Ταχυμεταφορές, Χρηματοπιστωτικό, Ομοσπονδία και σωματεία Λογιστών – Ελεγκτών, Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, Σωματεία Καλλιτεχνών, Σωματεία Καθαριστών – Καθαριστριών.

Προπύλαια: Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, Σύλλογοι Φοιτητών. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας και της Εκπαίδευσης. Σύλλογοι Σπουδαστών Κατάρτισης

Σύνταγμα: Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομοσπονδία και Συνδικάτο Οικοδόμων, Σωματεία στις Κατασκευές, Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Ναυτεργατικά Σωματεία, Σωματεία Λιμενεργατών και εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, μαζικοί φορείς Νοτίων και Ανατολικών Προαστίων, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

