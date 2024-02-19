Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την παύση της κατάληψης στο ΑΠΘ. Δεν έχουν γίνει προσαγωγές σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς δεν βρέθηκαν άτομα καθώς έφυγαν πριν μπουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο πανεπιστήμιο.



Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φοιτητές που ζητούν να φύγουν οι αστυνομικοί από το ΑΠΘ.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν συντονισμένα στους χώρους της Νομικής Σχολής και άνοιξαν τις πόρτες που είχαν κλείσει με αλυσίδες και λουκέτα οι καταληψίες.

Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει κάθε πιθανή δίοδο προς το κτήριο διοίκησης του ΑΠΘ και προς την είσοδο της Νομικής Σχολής.

Η αστυνομική επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε στους φοιτητές ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Γκλαβίνης. Ο κ. Γκλαβίνης απηύθυνε έκκληση για διακοπή της κατάληψης προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο.

«Εδώ, στη Νομική Σχολή, βρισκόμαστε σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ποτέ άλλοτε προπτυχιακοί φοιτητές δεν έκλειναν τις πόρτες στους μεταπτυχιακούς, οι οποίοι έχουν δικό τους σύλλογο. Πρόκειται για μία πολύ σκληρή κατάληψη, ανάλγητη απέναντι σε συναδέλφους τους, οι οποίοι υφίστανται τεράστια ζημία. Ακόμη χειρότερο, το ότι είναι μία εντελώς ανέξοδη για τους συμμετέχοντες διαμαρτυρία, που βασίζεται σε μία λογική ‘θα κάνουμε ό,τι κάνουμε κι όπου βγει. Κι εμείς, δυστυχώς, είμαστε όμηροι αυτής της κατάστασης» είπε ο κ. Γκλαβίνης σε συνέντευξή που παραχώρησε.

Στο σημείο βρέθηκε από νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ΑΠΘ, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «εμάς μας ενδιαφέρει η ηρεμία και η γαλήνη στο πανεπιστήμιο κι ότι οι φοιτητές δεν βρίσκονται σε κάποιον κίνδυο», δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν γνώριζε για την αστυνομική επιχείρηση και αν υπάρχουν καταληψίες στο κτίριο.

