Gov.gr Wallet: Οι νέες εφαρμογές που «μπαίνουν» από σήμερα στο ψηφιακό πορτοφόλι

Πιο εύκολη γίνεται από σήμερα Δευτέρα η ζωή των χρηστών της ψηφιακής εφαρμογής gov.gr wallet. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, και στη συνέχεια η κάρτα αιμοδότη προστίθενται από σήμερα στο ψηφιακό πορτοφόλι, ενώ θα ακολουθήσουν και οι επαγγελματικές ιδιότητες. O πολίτης έχει ήδη στο κινητό του την αστυνομική ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης, την κάρτα ανεργίας, τον φάκελο αυτοκινήτου, ενώ από τις 9 Απριλίου θα μπαίνει και στα γήπεδα με το wallet.

Για να μπορέσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά έγγραφα στο wallet θα πρέπει πρώτα να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ. – emep.gov.gr). Όπως τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, υλοποιήθηκε μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που επί της ουσίας απέδειξε ότι το κράτος μπορεί να είναι δίπλα στους πολίτες και να περιορίζει τη γραφειοκρατία με πράξεις και όχι με ευχολόγια.

Με απόλυτο σύμμαχό μας την τεχνολογία, είναι η στιγμή να κάνουμε το επόμενο ψηφιακό άλμα, με επίκεντρο για πολλές διαδικασίες το gov.gr wallet. Το ψηφιακό μας πορτοφόλι, όπου σήμερα έχουμε μια σειρά από χρήσιμα έγγραφα, όπως την ταυτότητά μας και το my auto.

Το ψηφιακό πορτοφόλι από τις 9 Απριλίου θα το χρησιμοποιούμε και για την ασφαλή είσοδο στα γήπεδα. Το gov.gr wallet μέσω του οποίου σύντομα θα δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την ολοκλήρωση διαδικασιών που απαιτούν χρήση προσωπικών μας δεδομένων. Θεωρώ, λοιπόν, πολύ σημαντικό όλοι όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το emep.gov.gr. Είναι μια απλή διαδικασία, αλλά ένα σημαντικό προαπαιτούμενο, για να χρησιμοποιούμε όλα εκείνα τα εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμα πιο φιλική, πιο εύκολη και σίγουρα χωρίς γραφειοκρατία, ούτε καν ψηφιακή».

Το ΕΜΕπ ξεκίνησε να λειτουργεί παραγωγικά τον Μάρτιο του 2021 και έως σήμερα 3.683.119 φυσικά πρόσωπα έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε αυτό ενώ όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά του και προβαίνουν σε σχετική ενέργεια. Παράλληλα, πολλοί είναι οι φορείς οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει τα στοιχεία του ΕΜΕπ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσουν και λειτουργούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη (Ελληνική Αστυνομία), Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας καθώς και άλλοι φορείς όπως η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, οι Δήμοι, τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, η ΔΕΔΔΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στο Gov.gr Wallet έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 2.296.150 δελτία αστυνομικής ταυτότητας, εκ των οποίων εκδόθηκαν 67.302 αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας σε PDF, 1.844.922 διπλώματα οδήγησης, 33.923 κάρτες αναπηρίας, 102.586 κάρτες ανεργίας (ΔΥΠΑ), 36.899 σήματα δακτυλίου και 318.467 «Φάκελοι» αυτοκινήτου (MyAuto).

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ. – emep.gov.gr) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Ποια στοιχεία θα καταχωρίσω στο Ε.Μ.Επ;

Στο Ε.Μ.Επ., μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που σας αφορούν:

α) Αριθμό κινητού τηλεφώνου

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου

δ) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής).

Ποιος μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.;

Στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

Πώς γίνεται η αρχική καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου στο Ε.Μ.Επ.;

Η αρχική καταχώριση γίνεται μέσω της επιλογής «Δήλωση-Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου» και σας αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, τον οποίο εισάγετε για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια ακολουθεί επιβεβαίωση (διασταύρωση) της κατοχής του αριθμού κινητού από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Εφόσον, δεν επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ούτε από πιστωτικό ίδρυμα, ούτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ. ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος;

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ., εφόσον διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες αυξημένης ασφάλειας το επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους κωδικούς TAXISnet, ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης.

Πώς γίνεται η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους;

Η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους γίνεται όπως και για τους ενήλικες, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Μ.Επ. με χρήση των κωδικών TAXISnet και επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου από πιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου του ανηλίκου στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να γίνει σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή κατόπιν αυτοπρόσωπης παρουσίας τόσο του ανηλίκου όσο και του έχοντος την επιμέλειά του με τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα και το κινητό τηλέφωνο.

Στόχοι του ΕΜΕπ

Το ΕΜΕπ σχεδιάστηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω του gov.gr. Οι κύριοι στόχοι του ΕΜΕπ είναι δύο:

Ο πρώτος στόχος αφορά στη δημιουργία ενός κεντρικού, μοναδικού σημείου καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων, ώστε:

Aφενός ο πολίτης , κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία επικοινωνίας του, να ενημερώνει ένα σημείο χωρίς να χρειαστεί να επισκέπτεται διαφορετικά φυσικά ή ψηφιακά σημεία για να δηλώσει τη μεταβολή.

, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία επικοινωνίας του, να ενημερώνει ένα σημείο χωρίς να χρειαστεί να επισκέπτεται διαφορετικά φυσικά ή ψηφιακά σημεία για να δηλώσει τη μεταβολή. Aφετέρου οι φορείς του Δημοσίου να μπορούν να αντλούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνούν έγκαιρα και απρόσκοπτα με τα φυσικά πρόσωπα.

Ο δεύτερος στόχος αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το Gov.gr. Ενεργοποιείται η ισχυρή ταυτοποίηση, η οποία επιτυγχάνεται με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης στο επιβεβαιωμένο κινητό που έχει καταχωριστεί για τον πολίτη στο ΕΜΕπ.

Το πιστοποιημένο, δηλαδή, κινητό αξιοποιείται για την επίτευξη του Gov.gr ως ασφαλούς και έμπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα από το οποίο, ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώνει έμπιστα και με ασφάλεια ευαίσθητες ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως είναι το myphoto, το egov – KYC (Know your Customer), το gov.gr Wallet, συναλλαγές δηλαδή που δύνανται να αποκαλύψουν στον χρήστη προσωπικά ή/και ευαίσθητα στοιχεία αλλά και συναλλαγές που δημιουργούν δέσμευση ή υποχρέωση όπως η έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και η έκδοση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.

Καθώς ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, που καταχωρίζεται στο Ε.Μ.Επ. έχει βαρύνουσα σημασία, η καταχώρισή του δεν περιορίζεται σε απλή δήλωση αλλά απαιτείται επιβεβαίωση από τρίτο. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκαν διαφορετικά κανάλια επιβεβαίωσης ώστε να διευκολυνθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πολίτες. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει:

i. από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποίου το φυσικό πρόσωπο είναι πελάτης και χρήστης e-banking και ο αριθμός κινητού προς επιβεβαίωση χρησιμοποιείται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αποστολή κωδικών μιας χρήσης (one-time-password) στο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή

ii. από Έλληνα πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

iii. από υπάλληλο ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή κατόπιν φυσικής ταυτοποίησης.

