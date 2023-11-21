Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 53χρονος επιχειρηματίας και ο 34χρονος αστυνομικός που συνελήφθησαν μετά από διερεύνηση καταγγελίας, στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, για εξαπάτηση δανειοληπτών στους οποίους υπόσχονταν ρυθμίσεις των οφειλών τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (συμμορία), απάτη κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή και στους δύο του περιοριστικού όρου τής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα μία φορά τον μήνα. Επιπλέον ορίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης η οποία για τον επιχειρηματία είναι 5 χιλιάδες ευρώ και τον αστυνομικό 3 χιλιάδες.

Και οι δύο φέρονται να αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, με τον επιχειρηματία να ισχυρίζεται πως δεν εξαπάτησε κανέναν, αλλά αντίθετα προέβαινε σε νόμιμες ενέργειες που του ανέθεταν οι πελάτες του. Μάλιστα φέρεται να υποστηρίζει ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς γύρω στις 190 υποθέσεις και να τονίζει ότι δεν μπορεί οποιαδήποτε διαφωνία με πελάτη του, να μεταφράζεται σε εξαπάτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

