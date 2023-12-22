Εκτός φυλακής είναι πλέον και οι 105 κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον περασμένο Αύγουστο, τα οποία οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη.

Οι ανακριτές της υπόθεσης έκαναν δεκτές και τις τελευταίες αιτήσεις αποφυλάκισης που υπέβαλαν οι τελευταίοι προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούμενοι και έτσι πλέον είναι εκτός φυλακής τόσο οι 102 Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ όσο και οι τρεις συγκατηγορούμενοι τους, δύο Έλληνες και ένας αλβανικής καταγωγής. Η διαδικασία των άρσεων της προσωρινής κράτησης ξεκίνησε πριν περίπου δέκα ημέρες οπότε και έγιναν δεκτές οι πρώτες 40 αιτήσεις κατηγορουμένων.

Είχαν προηγηθεί συμπληρωματικές απολογίες κατηγορουμένων καθώς στην υπόθεση απαγγέλθηκε νέα κατηγορία για το αδίκημα της συμπλοκής με θανατηφόρο αποτέλεσμα καθώς και για επιμέρους πράξεις όσον αφορά το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα σύμφωνα με δελτίο Τύπου του συνηγόρου ενός εκ των Ελλήνων κατηγορουμένων Αλέξη Κούγια: «Οριστικά με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απεβλήθη η "ΠΑΕ ΑΕΚ" από τη δικονομική θέση τού υποστηρικτή της κατηγορίας στην υπόθεση του αειμνήστου Μιχάλη Κατσούρη, αλλά ακόμη και για τις ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν στο στάδιο OPAP Arena και στα καταστήματα που στεγάζονται εκεί».

Ο συνήγορος με αφορμή την απόφαση αποβολή της ΑΕΚ δηλώνει ότι θα προβεί σε μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων ΜΜΕ που «ειρωνεύονται τις επιστημονικές απόψεις εμού και των συνεργατών μου, υποστηρίζοντας ότι η δικηγόρος της ΑΕΚ σωστά δήλωσε παράσταση υποστηρίξεως της κατηγορίας υπέρ της ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ η δική μου άποψη ήταν ότι αυτό το αίτημα ήταν απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

