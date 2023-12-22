Προϊόν ΠΟΠ η φακή Εγκλουβής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε σήμερα τη φακή Εγκλουβής στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ).

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η φακή Εγκλουβής αναφέρεται στους σπόρους του φυτού μιας τοπικής ποικιλίας φακής που καλλιεργείται στην Εγκλουβή της Λευκάδας.

Οι φακές έχουν λεία επιφάνεια και είναι λιγότερο επίπεδες από τους σπόρους άλλων ποικιλιών. Είναι ιδιαίτερα μικρές και πολλές έχουν μαύρα ή σκούρα στίγματα ή κηλίδες. Κατά το μαγείρεμα, η φακή Εγκλουβής θερμαίνεται πιο γρήγορα από τις μεσαίες έως μεγάλες ποικιλίες, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται λιγότερο τα θρεπτικά συστατικά της.

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής της φακής Εγκλουβής περιλαμβάνει το χωριό Εγκλουβή του Δήμου Λευκάδας.

Από την άποψη κλιματικών συνθηκών, οι μήνες που αφορούν την καλλιέργεια φακής είναι μεταξύ Ιανουαρίου (σπορά) και Ιουνίου (συγκομιδή).

Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις και οι άνεμοι που πνέουν από τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και την ποσότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος.

Την περίοδο αυτή ο βροχερός καιρός και οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν από το Ιόνιο πέλαγος οδηγούν σε εξαιρετική λίπανση και επομένως πολύ καλή παραγωγή.

Η φακή Εγκλουβής καλλιεργείται στην περιοχή τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα και δεν έχει αναμειχθεί με άλλες ποικιλίες φακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

