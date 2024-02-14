«Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την οικογένεια για οποιαδήποτε απειλή από τον Αιγύπτιο εναντίον της» επισήμανε ο δικηγόρος των οικογενειών των δύο αδελφών Καρνέση, Γιάννης Ηρειώτης, περιγράφοντας χαλαρό κλίμα στην εταιρεία στην διάρκεια συναντήσεων του με τα τρία θύματα του «Άρη» και την Δέσποινα Καρνέση.

Ο δικηγόρος μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι «ο δράστης πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει, πήγε με όπλα στο αυτοκίνητο του, δεν τσακώθηκε και εκείνη την στιγμή άρπαξε ένα μαχαίρι», ενώ σχετικά με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είπε ότι «εξωτερικούς χώρους κατέγραφαν οι κάμερες, αλλά τι να δει κανείς; Ένας άνθρωπος πήγε με δύο όπλα, αποφασισμένος να σκοτώσει».

«Από ό,τι μου είπαν εργαζόμενοι, η ταχύτατη επέμβασης της Αστυνομίας, που έφτασε σε δύο λεπτά, προφανώς του χάλασε τα σχέδια. Γίνονται σκέψεις ότι είχε σκοπό να πάρει όμηρο την κ. Δέσποινα και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.... Θα ήταν μεγαλύτερη τραγωδία κατά την εκτίμηση μου αν δεν υπήρχε η ταχύτατη παρέμβαση της Αστυνομίας», είπε ο κ. Ηρειώτης.

Ανέφερε εν συνεχεία πως με βάση όσα γνωρίζει η αδελφή και σύζυγος δύο εκ των θυμάτων, που βρισκόταν στα γραφεία την ώρα της επίθεσης, κλειδώθηκε σε μια τουαλέτα γραφείου για να μην την προσεγγίσει ο Αιγύπτιος ή ο δράστης ήταν εκείνος που την κλείδωσε σε συγκεκριμένο δωμάτιο, μαζί με ακόμη μια γυναίκα, έχοντας άλλα πράγματα στο μυαλό του για την συνέχεια, που όμως δεν υλοποιήθηκαν χάρη στην άφιξη των αστυνομικών σε μόλις δύο λεπτά μετά από την κλήση στην Άμεση Δράση.

Ως προς τις αναφορές στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Δέσποινα Καρνέση σχετικώς με την απόλυση του Αιγύπτιου, την αποχημίωση που έλαβε, τις καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, την πρόσληψη του εκ των υστέρων από τον Σπύρο Καρνέση με τον οποίο τα δύο κορίτσια της οικογένειας Καρνέση είχαν οικονομική αντιδικία ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και την περιβόητη έξωση από το σπίτι στην Γλυφάδα, ο Γιάννης Ηρειώτης είπε ότι το σπίτι δεν ανήκε σε κάποια από τις αδελφές, ώστε να μπορεί να κάνει έξωση στον Αιγύπτιο, ενώ συμφώνησε όπως είπε με την δήλωση του Σπύρου Καρνέση ότι τα κίνητρα του εγκλήματος δεν μπορεί να σχετίζονται με την δικαστική διαφορά των μελών της οικογένειας Καρνέση.

