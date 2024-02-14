Λογαριασμός
Σκάφος έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στο νησάκι Αγίων Θεοδώρων στα Χανιά

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού αλλά και ένα ταχύπλοο που βρισκόταν κοντά και συνέδραμε ώστε το μικρό σκάφος να ελλιμενιστεί στον Πλατανιά

Λιμενικό

Στη συνδρομή ενός ακυβέρνητου σκάφους που έπλεε με τρεις επιβαίνοντες κοντά στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων στα Χανιά, προχώρησε το Λιμενικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ένα σκάφος λόγω μηχανικής βλάβης με επιβαίνοντες τρεις αλλοδαπούς έπλεε ακυβέρνητο χθες το βράδυ.

Άμεσα έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού αλλά και ένα ταχύπλοο που βρισκόταν κοντά και συνέδραμε ώστε το μικρό σκάφος να ελλιμενιστεί στον Πλατανιά. 

Η ανακοίνωση του Λιμενικού: 

«Τις βραδινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χανίων για την ακυβερνησία ερασιτεχνικού σκάφους με τρεις (03) αλλοδαπούς επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή 1 ν.μ. δυτικά νησίδας «Αγ. Θεόδωροι» Χανιών.

Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και το Τ/Χ-Ε/Ρ «ΑΣΤΑΚΟΣ» Τ.Χ. 1146, με τη συνδρομή του οποίου το Ε/Ρ σκάφος κατέπλευσε στο λιμενίσκο Πλατανιά, με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους».
 

