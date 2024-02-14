Τα κίνητρα του 76χρονου «Άρη» αναζητούν οι Αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τι ήταν αυτό που ώθησε το χέρι του να σκοτώσει τρία άτομα πριν βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του ή και τον πιθανό ηθικό αυτουργό της δολοφονικής επίθεσης στην ναυτιλιακή εταιρία στην Γλυφάδα. Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Καρνέση, η συνιδιοκτήτρια της εταιρείας, αποτελεί το πρόσωπο «κλειδί» για τις Αρχές ώστε να ρίξουν περαιτέρω φως στην υπόθεση και στα κίνητρα του 76χρονου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ναυτιλιακή εταιρεία, European Product Carriers δίνει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα και ρίχνει φως σε μερικά σημεία της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», μέσω της ανακοίνωσης γίνεται γνωστό πως το σπίτι στη Γλυφάδα όπου διέμενε ο 76χρονος Αιγύπτιος δεν ανήκει στην Μαρία Καρνέση, επομένως δεν του το είχε παραχωρήσει εκείνη για να μπορεί στη συνέχεια να του κάνει έξωση.

Δεύτερον, στην ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι ο 76χρονος όχι μόνο είχε λάβει ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, 74.000 ευρώ κατά την απόλυσή του από την εταιρεία αλλά όπως τονίζεται «ουδεμία οικονομική ανάγκη είχε ο δολοφόνος αφού διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς». Όπως διαπιστώνουν οι Αρχές έπειτα από έρευνα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ο 76χρονος διέθετε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με την αδερφή στην Ελβετία όπου από αυτόν έχει διακινηθεί 1.500.000 ευρώ, ενώ διαθέτει και 500.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα. Πρόκειται για μεγάλα ποσά με τα οποία θα μπορούσε να ζήσε ο 76χρονος και αφότου απολύθηκε.

Οι καταθέσεις και το πρόσωπο «κλειδί»

Πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση είναι η Δέσποινα Καρνέση η οποία αναμένεται και να καταθέσει στις Αρχές τις επόμενες ημέρες καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο Σπύρος Καρνέσης, ο έτερος αδερφός ζει μόνιμα στο Λονδίνο και λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει δεν θα μπορέσει να δώσει κατάθεση στην αστυνομία.

Την ίδια ώρα, πηγές αναφέρουν ότι όταν ο 76χρονος δράστης όταν εισήλθε στο κτίριο και λογομάχησε με την Μαρία Καρνέση στη συνέχεια κλείδωσε τη Δέσποινα Καρνέση στο δικό της γραφείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Τα γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα λειτουργούν σήμερα, Τετάρτη κανονικά με το κλίμα ωστόσο να είναι ιδιαίτερα βαρύ και την εταιρεία να διαβεβαιώνει τους υπαλλήλους της τόσο στα γραφεία, όσο και στα πλοία ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά υπό την επίβλεψη της Δέσποινας Καρνέση.

Αναζητούν την διαδρομή των όπλων

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνώντας την προμήθεια του οπλισμού που χρησιμοποιήσε ο δράστης διαπίστωσαν ότι αυτά ήταν αρκετά παλιά, ακαταχώρητα και χωρίς καμία άδεια κατοχής.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν τα όπλα να προέρχονται από την βίλα στους Πεταλιούς που ήταν επιστάτης και για τον λόγο αυτό να ήταν ακαταχώρητα ενώ ερευνούν και ένα ταξίδι που φαίνεται να έχει κάνει ο δράστης την περασμένη Πέμπτη στους Πεταλιούς δηλαδή 4 ημέρες πριν την δολοφονική επίθεση.

Πώς έγινε η επίθεση

Από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον δράστη χαρτογραφήθηκε εν μέρη η διαδρομή και ο τρόπος που έδρασε στο εσωτερικό της εταιρίας και διαφοροποιείται λίγο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Είχε πάρει μαζί του το σακουαγιάζ, πήγε στον δεύτερο όροφο το άφησε στα σκαλιά πριν από το γραφείο της 77χρονης ιδιοκτήτριας, υπήρξε ο έντονος διάλογος και η διαμάχη. Βγήκε από το γραφείο ο 76χρονος και η άτυχη γυναίκα έκλεισε την πόρτα. Τότε πήρε το όπλο ο δράστη πυροβόλησε την πόρτα και την ίδια στην ωμοπλάτη. Η 77χρονη κατάφερε να διαφύγει αρχικά και να πάει στον πρώτο όροφο που ήταν το γραφείο του γαμπρού της ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα καθώς ο 83χρονος άνδρας πυροβολήθηκε την ώρα που πήγε να κλείσει την γυάλινη πόρτα. Στη συνέχεια πυροβόλησε στο κεφάλι την 77χρονη ιδιοκτήτρια με το ίδιο κυνηγετικό όπλο. Ο άτυχος καπετάνιος κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, ωστόσο ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του μπουφάν του το περίστροφο, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Πηγή: skai.gr

