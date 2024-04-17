Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά: Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος

'Ασκηση Μείζονος Ατυχήματος διεξήχθη στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, υπό τη διεύθυνση του διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης Υυοναυάρχου Γεώργιου Αγγουρά, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού υποναυάρχου Σωτήριου Τσαμίλη και υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας Περιοχής της ναυτικής βάσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από το Πολεμικό Ναυτικό, τον ειδικό διακλαδικό λόχο Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής 'Αμυνας του ΓΕΕΘΑ, την Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών της Πολεμικής Αεροπορίας, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Στρατού Ξηράς, το τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου, το 'Α τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, τον 4ο Πυροσβεστικό σταθμό Πειραιά, το Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας και το Δήμο Περάματος.

Επίσης συμμετείχαν παρατηρητές από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την περιφέρεια Αττικής καθώς και εθελοντικές ομάδες όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, η Ομάδα Διάσωσης Δ΄και η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής.

Κατά την άσκηση ελέγχθηκε η πληρότητα σχεδίασης αντιδράσεων, ο βαθμός ετοιμότητας και η ικανότητα διεύθυνσης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.

