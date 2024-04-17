Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε ο υπουργός Παιδείας

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση έγινε με την ευκαιρία της συμμετοχής του κ. Βαρθολομαίου στη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς που διεξάγεται στην Αθήνα.

Στη συνάντηση ανταλλάχτηκαν απόψεις για την συνεργασία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις βελτιώσεις που αυτή επιδέχεται.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είναι πάντα μεγάλη χαρά και τιμή να συναντώ την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο. Σήμερα στην Αθήνα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πολύπλευρο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για το πώς μπορεί το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να σταθεί αρωγός σε αυτό».

