Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 63χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 7χρονης ανιψιάς του, την οποία φέρεται επιπλέον να φωτογράφιζε. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελέστηκαν το 2013, με την παθούσα να βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει τα περιστατικά δέκα χρόνια αργότερα, όταν συμπλήρωσε τα 17 έτη, οπότε απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ίδια, όλα συνέβαιναν στο σπίτι του θείου της κατά την απουσία της συζύγου του.

Στην απολογία του ο 63χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος αποδέχθηκε μέρος των πράξεών του, ενώ αρνήθηκε ότι φωτογράφιζε την ανήλικη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

