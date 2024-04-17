Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου πυροβόλησε έξω από κέντρο διασκέδασης, στην περιοχή των Σφαγείων, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Κατά τη δικογραφία φαίνεται πως είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με υπαλλήλους του κέντρου, όταν εκείνοι δεν τού επέτρεψαν την είσοδο.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας που τού αποδίδεται, ισχυριζόμενος ότι πυροβόλησε για εκφοβισμό. Κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως ξυλοκοπήθηκε από τους υπαλλήλους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για εμπλοκή σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και δύο φίλοι του, που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους στην ίδια ανακρίτρια.

Πρόκειται για άνδρα 41 ετών, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει ότι τον βοήθησε να κρύψει το όπλο σε θαμνώδη τοποθεσία κι έναν 26χρονο, στο σπίτι του οποίου βρήκαν «καταφύγιο» οι δύο προηγούμενοι μετά το περιστατικό. Στο συγκεκριμένο σπίτι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης.

Πηγή: skai.gr

