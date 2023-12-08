Ενημερωτική συνάντηση είχε ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τους δημάρχους της Ανατολικής Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να σκύψουμε πάνω από κάθε πρόβλημα των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής και να δώσουμε λύσεις». Και πρόσθεσε: «Η Ανατολική Αττική αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα όπως το αποχετευτικό και οδικό δίκτυο, η έλλειψη υποδομών, οι συγκοινωνίες και η μη επαρκής αστυνόμευση. Είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε κάθε πρόβλημα μητροπολιτικά και στην ολότητητά του και κυρίως να συνδράμουμε τους Δήμους στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων τους. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία έχουν μείνει στάσιμα εδώ και αρκετά χρόνια και με χρήματα που παραμένουν αναπορρόφητα. Πρέπει σε συνεννόηση με τους δημάρχους να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να οικοδομήσουμε άξονες ένταξης έργων ανά περιφερειακή ενότητα, οι οποίοι θα πρέπει να αντανακλούν τις προτεραιότητες των ίδιων των πολιτών».

Ο Ν. Χαρδαλιάς επεσήμανε μεταξύ άλλων πως η ολιστική παρακολούθηση των προβλημάτων των Δήμων θα επιτευχθεί με το Παρατηρητήριο, μία νέα δομή που εισάγει η νέα περιφερειακή αρχή και πρόκειται για έναν επιχειρησιακό χάρτη στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα έργα με χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μην έχουμε το φαινόμενο των αποσπασματικών λύσεων σε έργα μεγάλης σημασίας.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ενημέρωση και αναφέρθηκαν στα προβλήματα των περιοχών τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι: Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός, Διονύσου Αικατερίνη Μαϊχόσογλου, Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης, Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά-Μήλα, Σαρωνικού Δημήτριος Παπαχρήστου, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου, Ωρωπού Γεώργιος Γιασημάκης. Το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εκπροσώπησε ο εντεταλμένος σύμβουλος Τοπικής Οικονομίας, Οικονομικών-Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δημοτικής Αστυνομίας, Βασίλης Παπαμιχαήλ.

