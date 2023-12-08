Κεραμέως: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι διαβουλεύσεις με τα κόμματα για την επιστολική ψήφο

Την άμεση εκκίνηση των διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κομμάτων για το θέμα της επιστολικής ψήφου εξήγγειλε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, αμέσως μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο του Global Strategy Group του ΟΟΣΑ, του οποίου προεδρεύει εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός τόνισε το ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι Έλληνες της Διασποράς για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενδιαφέρον το οποίο, όπως είπε, εισέπραξε και η ίδια σε εκδήλωση ομογενών που διοργάνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, όπου είχε τη δυνατότητα να απαντήσει σε πολυάριθμες απορίες συμπολιτών μας που κατοικούν στο εξωτερικό για τον νέο τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους καθώς και να τους εξηγήσει βήμα προς βήμα την εκλογική διαδικασία.

Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, οι διαβουλεύσεις αρχίζουν με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, το πρωί.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο η επιστολική ψήφος να εφαρμοστεί και στις εθνικές εκλογές, απάντησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, και σημείωσε πως υπάρχει άπλετος χρόνος προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και ευρύτερα για τις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες.

Αναφορικά με τον νέο νόμο για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου και τις αλλαγές που αυτός προβλέπει στα κριτήρια επιλογής διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και υποδιοικητών σε νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες, επεσήμανε ότι ήδη εκδόθηκε η σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου, μάλιστα έναν μήνα νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία, και επίκειται η έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων, με πρώτη προτεραιότητα τον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

«Οι πρώτες δύο προκηρύξεις που θα βγουν θα αφορούν τα νοσοκομεία της χώρας μας, θέσεις διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, υποδιοικητών, καθώς επίσης και των υγειονομικών περιφερειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στο Global Strategy Group του ΟΟΣΑ, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει κρίσιμα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κλιματική κρίση και το δημογραφικό. «Πραγματευόμαστε βέλτιστες πρακτικές στους τομείς αυτούς, βλέπουμε ποιες είναι οι διεθνείς προκλήσεις και συζητούνται ζητήματα χάραξης πολιτικής, τα οποία στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών εισηγούνται στις κυβερνήσεις τους» τόνισε. Σημείωσε, δε, ότι η προεδρία του φετινού φόρουμ ανατέθηκε στη χώρα μας έπειτα από μία πολύ συγκροτημένη πρόταση που κατατέθηκε από ελληνικής πλευράς.

