Ναυάγιο στη Λέσβο: Το Raptor βρισκόταν σε «μαύρη λίστα» – Εξετάζεται για ύποπτο φορτίο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Raptor, που βυθίστηκε χθες Κυριακή ανοιχτά της Λέσβου, με μέχρι τώρα απολογισμό έναν νεκρό, έναν διασωθέντα και 12 αγνοούμενους από το πλήρωμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιάννη Σουλιώτη, το πλοίο ήταν καταχωρισμένο στη μαύρη λίστα διεθνών αρχών ελέγχου (Paris MOU & Black Sea MOU). Πριν από 24 μήνες είχε διαπιστωθεί ότι τα έγγραφα που αφορούσαν στα μέλη του πληρώματος ήταν μη θεωρημένα, ενώ υπήρχαν και παράνομες εγγραφές στο βιβλίο πετρελαίου (Oil Record Book). Το τελευταίο στοιχείο ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ενδεχομένως είχε πραγματοποιήσει παράνομα – μη δηλωμένα δρομολόγια, δηλαδή ίσως εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σουλιώτης, τις υποψίες των αρχών ενισχύει το γεγονός ότι ο διασωθείς ναυτικός δήλωσε στα στελέχη του Λιμενικού ότι τελικός προορισμός του πλοίου ήταν η Ουκρανία και ότι η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε σταθμό για ανεφοδιασμό.

Βεβαρημένο ιστορικό στα ναυάγια - Είχε βυθιστεί πλοίο τον Ιανουάριο του 2022

Σημειώνεται πως τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Εφόσον ισχύουν, πιθανόν συνδέονται και με το γεγονός ότι το πλήρωμα, ακολουθώντας τις οδηγίες της πλοιοκτήτριας εταιρείας, δεν ζήτησε βοήθεια το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι το πλοίο παρουσίαζε εισροή υδάτων. Αντίθετα, το έπραξε μόλις λίγη ώρα πριν τη βύθισή του.

Τέλος, στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία ανήκε και το Manassa Rose το οποίο βυθίστηκε και αυτό στον κόλπο της Κισάμου στην Κρήτη τον Ιανουάριο του 2022, με τις αρχές να σχηματίζουν τότε δικογραφία σε βάρος μελών του πληρώματος για πρόκληση ναυαγίου αλλά και μεταφορά λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

