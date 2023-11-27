Τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της Χαλκιδικής, κυρίως σε Πευκοχώρι, Πολύχρονο, Χανιώτη, Ποσείδι και Σίβηρη καταγράφουν από νωρίς το πρωί μηχανικοί του δήμου Κασσάνδρας, μετά τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι μηχανικοί θα συντάξουν στη συνέχεια την απαραίτητη έκθεση και θα την αποστείλουν έως αργά το βράδυ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη δήμαρχο Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά να ζητά να κηρυχθεί η περιοχή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο παραλιακό μέτωπο του δήμου, όπου τα κύματα της θάλασσας κατέστρεψαν πεζοδρόμια, έριξαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές στον ηλεκτροφωτισμό.

Όπως ανέφερε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Χαλκιά, σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται και στον Βυζαντινό Πύργο στη Νέα Φώκαια, όπου υπάρχει αποκόλληση του βράχου. Επισήμανε, δε, πως υπάρχει έτοιμη μελέτη για αποκατάσταση, ζητώντας άμεσα να ενταχθεί το έργο προς χρηματοδότηση, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο βράχος όπου υψώνεται επιβλητικά ο Πύργος.

