Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της βύθισης του Raptor στο Βόρειο Αιγαίο

Βίντεο που ανάρτησε τουρκική ιστοσελίδα δείχνει γιγάντια κύματα να πνίγουν το πλοίο Raptor πριν αυτό βυθιστεί, ανοιχτά της Λέσβου.

Το πλοίο όπως φαίνεται στις εικόνες παλεύει να μείνει στην επιφάνεια, τη στιγμή η θάλασσα έχει μπει από τα πλαϊνά ενώ η πλώρη έχει ήδη βυθιστεί.

Το Raptor είχε σαλπάρει από το λιμάνι Al Dekheila της Αιγύπτου με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Το φορτηγό πλοίο μετέφερε αλάτι ενώ είχε κατασκευαστεί το 1984, ενώ είχε μήκος 106 μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι αναγνωρίστηκε η σορός που εντοπίστηκε χθες απο παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λέσβου, όπου βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο RAPTOR.

Πρόκειται για Αιγύπτιο ναύτη, μέλος του πληρώματος του πλοίου. Χθες στο σημείο του ναυαγίου εντοπίστηκε και περισυνελέγη σώος, από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, επίσης ένας αιγύπτιος ναυτικός, μέλος του πληρώματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Την σορό του άτυχου ναυτικού αναγνώρισε ο διασωθείς συνάδελφός του. Έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό των 12 μελών του φορτηγού πλοίου παραμένουν άκαρπες.

Στις έρευνες επιχειρούν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και τέσσερα παραπλέοντα πλοία.

Επίσης, στο σημείο επιχειρεί από αέρος ένα ελικόπτερο του ΛΣ, ενώ θα συμμετάσχει και αεροσκάφος της FRONTEX. Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα, (ένα Ινδός ένδεκα Αιγύπτιοι και δύο υπήκοοι Συρίας) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δηλώσει μηχανική βλάβη και πιθανόν να υπήρξε μικρή εισροή υδάτων στα αμπάρια με μετατόπιση του φορτίου που είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει κλίση και να βυθιστεί.

Πηγή: skai.gr

